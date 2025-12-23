Головна Країна Суспільство
Герой України пояснив, хто знецінює цю державну нагороду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Герой України пояснив, хто знецінює цю державну нагороду
Звання Герой України – найвищий ступінь відзнаки в країні, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Молодший сержант Сергій Тищенко отримав статус Героя вже після розголосу

Звання Героя України досі мають деякі одіозні персони, на кшталт проросійського режисера-втікача Михайла Резніковича чи митрополита УПЦ МП Лонгина, який називав Православну церкву України «сатанинською». Такі випадки знецінюють найвищу державну нагороду. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Герой України, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який провів на нулі 471 день поспіль.

«Так само УБД (посвідчення учасника бойових дій, яке надається військовим, що безпосередньо брали участь в обороні України в районах бойових дій, – «Главком»). Ті, хто дійсно були на передовій, це розуміють. Є випадки, коли два-три дні побули там і вже отримали це посвідчення. У зв'язку з цим воно, на мою думку, також знецінюється», – вважає захисник.

На його думку, як звання Героя України, так і посвідчення УБД мають отримувати ті, хто справді цього заслужили.

«Хотів би, щоб нагороджували саме тих, хто дійсно це заробив. Я не зовсім впевнений, що я це заробив. Хоча приємно, що дали нагороду. Мені просто здається, що є люди, які ще більше, можливо, пробули (на позиції без ротації, – «Главком»), просто про них ніхто не знає. Це випадково дізналися, наприклад, про мене. Усе ще залежить від командування. Чому командування не розповідає, що є в них такі люди, які дійсно заслуговують на нагороду?», – зауважив Герой України.

Сергій Тищенко зізнався, що йому було приємно отримати звання Героя України. «Але щоб ходити і розказувати, що я Герой, то ні… Коли прийшов у Пенсійний фонд оформлювати документи, мені навіть ніяково було, що працівниця, яка мною займалась, представила мене всім: «Ось, дивіться, в нас є такий Герой…», – додав військовий.

Крім того, Сергій Тищенко розповів, як його життя змінилося після отримання найвищої державної відзнаки: «Був випадок, наприклад, коли людина, з якою ми заходили на позицію, телефонує мені і каже: «Я тебе побачив завдяки інтерв’ю, я тебе пам'ятаю. Хочу тобі нарешті подякувати…». Ми з ним пробули буквально декілька днів разом на позиції, надавав йому допомогу. Багато хто саме в цьому плані звертається і каже, що радий бути знайомим зі мною».

Водночас статус Героя навряд впливає на ставлення командування до своїх бійців, вважає захисник: «Якщо командування захоче ставитися погано, то воно і буде, незалежно від звання».

Сергій Тищенко зізнався, що не знає, хто саме подав його кандидатуру для отримання звання Героя, і нагорода стала для нього несподіванкою. «Журналістка Юлія Кирієнко після інтерв’ю зі мною писала, що до неї зверталися щодо мого призначення. Тобто вже після висвітлення історії. Виходить, до розголосу командування не подавало клопотання», – зазначив він. 

Сергій Тищенко також зауважив, що якби українські військові мали впевненість, що заходитимуть на позицію не довше ніж на місяць, а після мали б якісний відпочинок, кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) зменшилася.

Теги: Герой України державні нагороди

Сергій Тищенко під час бесіди з «Главкомом» у Києві
