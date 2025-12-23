Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець

Наталія Баришовець стала на захист держави, майбутнього своїх дітей і мирного неба над Україною

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Баришовець.

Військовослужбовиця Збройних Сил України Наталія Баришовець померла 18 грудня 2025 року у Національному військово-медичному клінічному центрі Києва під час проходження лікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Славутицьку міську раду.

Наталія народилася 3 лютого 1987 року у місті Любань у Білорусі, але її життєвий шлях тісно пов’язався зі Славутичем, де вона проживала, навчалася та здобула перший професійний досвід у торговельній сфері. Після закінчення школи №2 працювала в колективах, де її цінували за працьовитість, людяність і доброзичливий характер.

На початку 2024 року Наталія Баришовець ухвалила важливе рішення – добровільно вступила до лав Збройних Сил України фото: Славутицька міська рада/Facebook

На початку 2024 року Наталія ухвалила важливе й відважне рішення – добровільно вступила до лав Збройних Сил України. Вона стала на захист держави, майбутнього своїх дітей і мирного неба над Україною.

Товариська, відкрита, щира, любляча мама, Наталія мала багато друзів і щиро цінувала людей поруч. Її світло та добро залишаться в серцях рідних.

Військовослужбовиця Збройних Сил України Наталія Баришовець померла 18 грудня 2025 року під час проходження лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі Києва.

20 грудня храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна Поміч» відбулося прощання із захисницею. Поховали захисницю у Славутичі.

У Наталії Баришовець залишилися мама Раїса Василівна та батько Олександр Миколайович. Без мами залишилося двоє діток.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.