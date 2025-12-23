Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
Без мами залишилося двоє діток
колаж: glavcom.ua

Наталія Баришовець стала на захист держави, майбутнього своїх дітей і мирного неба над Україною

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Баришовець.

Військовослужбовиця Збройних Сил України Наталія Баришовець  померла 18 грудня 2025 року у Національному військово-медичному клінічному центрі Києва під час проходження лікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Славутицьку міську раду.  

Наталія народилася 3 лютого 1987 року у місті Любань у Білорусі, але її життєвий шлях тісно пов’язався зі Славутичем, де вона проживала, навчалася та здобула перший професійний досвід у торговельній сфері. Після закінчення школи №2 працювала в колективах, де її цінували за працьовитість, людяність і доброзичливий характер.

На початку 2024 року Наталія Баришовець ухвалила важливе рішення – добровільно вступила до лав Збройних Сил України
На початку 2024 року Наталія Баришовець ухвалила важливе рішення – добровільно вступила до лав Збройних Сил України
фото: Славутицька міська рада/Facebook

На початку 2024 року Наталія ухвалила важливе й відважне рішення – добровільно вступила до лав Збройних Сил України. Вона стала на захист держави, майбутнього своїх дітей і мирного неба над Україною.

Товариська, відкрита, щира, любляча мама, Наталія мала багато друзів і щиро цінувала людей поруч. Її світло та добро залишаться в серцях рідних.

Військовослужбовиця Збройних Сил України Наталія Баришовець померла 18 грудня 2025 року під час проходження лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі Києва.

20 грудня храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна Поміч» відбулося прощання із захисницею. Поховали захисницю у Славутичі.

У Наталії Баришовець залишилися мама Раїса Василівна та батько Олександр Миколайович. Без мами залишилося двоє діток.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не бачить проблем у тому, щоб водити за носа США
Чергова димова завіса Путіна. Чого чекати Україні та ЄС від переговорів?
28 листопада, 13:05
Єдиним боєздатним активом, на який зможе розраховувати Європа, стане українська армія
Без України жодна система безпеки неможлива. Час грає проти ЄС
19 грудня, 17:27
Поради, як не витратити більше, ніж запланували
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
28 листопада, 07:07
Фідан: Україна потребує підтримки Європи у прийнятті важких рішень щодо миру
Мирні переговори. Туреччина повідомила, на чому зараз має зосередитися Європа
12 грудня, 10:44
Тимур Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих, аби ті прийняли неякісні бронежилети
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
23 листопада, 19:09
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
Навіть найякісніше оптоволокно не є запорукою вдалого польоту
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
1 грудня, 15:50
Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
4 грудня, 21:03
Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до компромісу
Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну
21 грудня, 15:31

Суспільство

Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
Герой України пояснив, хто знецінює цю державну нагороду
Герой України пояснив, хто знецінює цю державну нагороду
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Святвечір та Різдво
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua