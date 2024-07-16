«Укргідроенерго» пояснило, як спека впливає на роботу ГЕС

На гідроелектростанціях та гідроакумулювальних електростанціях «Укргідроенерго» організовано роботу з метою максимального убезпечення співробітників

Через численні обстріли об’єктів енергетики гідрогенерація втратила 45% потужностей

«Укргідроенерго» на даний час працює у штатному режимі та забезпечує енергосистему України балансуючими потужностями. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

На гідроелектростанціях та гідроакумулювальних електростанціях «Укргідроенерго» організовано роботу з метою максимального убезпечення співробітників. Так, робота у виробничих приміщеннях здійснюється за графіком з раціональною кількістю перерв, у машинних залах ведеться контроль над роботою системи кондиціонування, крім того, приміщення забезпечено необхідною кількістю питної води.

Задля того, щоб зменшити вплив високої температури на працівників станцій, роботи на відкритих майданчиках скориговано та перенесено на менш спекотний час.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.