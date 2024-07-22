Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії
«Укренерго» та ДТЕК повідомили, в які години очікується дефіцит електроенергії
ДТЕК та «Укренерго» повідомляють: 23 липня графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: з 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Найбільший дефіцит прогнозується з 14:00 до 24:00 – обленерго будуть застосовувати три черги відключень одночасно.
В інші години будуть задіяні дві черги відключень електроенергії.
Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.
До слова, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.
Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми.
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