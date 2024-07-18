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Аварії на енергооб’єктах не дозволяють покращити ситуацію з відключеннями світла – «Центр Разумкова»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Аварії на енергооб’єктах не дозволяють покращити ситуацію з відключеннями світла – «Центр Разумкова»
Експерт додав, що не варто очікувати, що відключення світла зникнуть найближчим часом
фото: depositphotos.com

Через аварії на енергооб’єктах не вдається покращити ситуацію з графіками відключень – «Центр Разумкова»

Внаслідок нещодавніх аварій на енергетичних об’єктах зараз не вдається покращити ситуацію з графіками відключень світла. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Зокрема він розповів, що робота усієї енергосистеми України значною мірою залежить від державного «Енергоатома», частка якого у загальному виробництві становить близько 50%. Він пояснив, що у роботі цієї компанії є певна специфіка. Зокрема, з весни по осінь енергоблоки АЕС виходять у планові ремонти і якщо їх не проводити – можуть ставатися аварії на них.

«Наразі у ремонті знаходиться близько 50% потужностей компанії. Цей факт та шалена спека, що триває в Україні у липні, призводить до величезного дефіциту електроенергії. Також через спеку за останні дні було декілька аварій на вихідних трансформаторах АЕС, що не дозволило покращити ситуацію з електропостачанням, незважаючи на зниження температури та достроковий вихід із ремонту одного блоку АЕС», – написав Омельченко.

Він наголосив, що сьогоднішні екстрені відключення світла у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях – це вже результат аварії на станції, бо перевантажується перетин, який відповідає за видачу потужності.

Експерт додав, що не варто очікувати, що відключення світла зникнуть найближчим часом. Дефіцит все одно лишається, оскільки частина енергоблоків все ще у ремонті, а ще частина перейде у ремонтний стан пізніше.

Раніше державна «Укренерго» була вимушена збільшити кількість відключень світла у Києві та 11 областях внаслідок виходу з ладу обладнання на двох енергетичних об’єктах.

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Теги: відключення світла відключення Укренерго Україна електроенергія енергетика

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Економіка

Аварії на енергооб’єктах не дозволяють покращити ситуацію з відключеннями світла – «Центр Разумкова»
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