Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
Відновленням живлення займаються 74 бригади Львівобленерго
Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівської області відключення електромереж. Про це повідомляє глава Львівської ОВА Максим Козицький.
Станом на ранок через негоду без електропостачання 214 населених пунктів. З них 102 повністю без світла та 112 – частково.
Наслідки удару блискавки по підстанції/трансформатору😱 pic.twitter.com/r3hzP4pgBR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 15, 2024
Як повідомив Козицький, відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.
Також очільник ОВА закликав одразу повідомляти Львівобленерго про знайдені обірвані електромережі.
Момент удару блискавки на Львівщині pic.twitter.com/MWDuZyeBN2— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 15, 2024
Нагадаємо, негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.
Момент влучання блискавки на Львівщині pic.twitter.com/ArPKQ36EJy— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 15, 2024
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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