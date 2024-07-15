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Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
Сотня населених пунктів Львівської області повністю без світла після грози
фото з відкритих джерел

Відновленням живлення займаються 74 бригади Львівобленерго

Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівської області відключення електромереж. Про це повідомляє глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Станом на ранок через негоду без електропостачання 214 населених пунктів. З них 102 повністю без світла та 112 – частково.

Як повідомив Козицький, відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.

Також очільник ОВА закликав одразу повідомляти Львівобленерго про знайдені обірвані електромережі.

Нагадаємо, негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.
 
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: Львівщина електроенергія негода гроза відключення

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