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Відключення світла 6 липня: як діятимуть графіки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відключення світла 6 липня: як діятимуть графіки
З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень
колаж: glavcom.ua

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується

Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги», – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

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Теги: Міненерго імпорт Україна кордон Укренерго евакуація поради відключення

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