Карантинний режим на транспорті. Укрзалізниця оголосила про важливі зміни



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Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку

Укрзалізниця продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та зворотно

З 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, зазначаючи, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

В Укрзалізниці нагадали, що відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 3 липня 2020 року №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила курсування 65 поїздів — це більш як половина від докарантинної кількості.

Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Як повідомлялося, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

До слова, 15 липня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури проголосував за висловлення недовіри правлінню «Укрзалізниці».