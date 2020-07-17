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    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернівців

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    Залізничний вокзал Чернівців знову прийматиме потяги з інших регілнів України - «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернівців
    Залізничний вокзал Чернівців знову прийматиме потяги з інших регілнів України

    На західному напрямку вже відновлено курсування 20 поїздів до Львова, шести поїздів до Івано-Франківська, п'яти поїздів до Ужгорода

    Компанія «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Чернівцями. Вже наступного тижня в це місто запустять поїзди з Києва, Одеси і Львова, повідомляє пресслужба компанії. 

    Рух відновлять за такими маршрутами: 

    • №136/135 Чернівці - Одеса (щодня з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня);
    • №702/701 Львів - Чернівці (щодня, крім середи зі Львова з 20 липня, щодня, крім четверга, з Чернівців з 21 липня);
    • №7/8 Київ - Чернівці (щодня з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня). 

    Квитки вже доступні у продажу. Придбати їх можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах. 

    Зазначено, що на західному напрямку вже відновлено курсування 20 поїздів до Львова, шести поїздів до Івано-Франківська, п'яти - до Ужгорода. 

    Також «Укрзалізниця» запустила ще сім приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин - Коломия - Снятин до Чернівців. Вони почнуть курсувати з 20 липня.

    Крім того, «Укрзалізниця» запускає 12 електричок на Донеччині

    Нагадаємо, що із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

    Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

    Як повідомлялося, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

    До слова, 15 липня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури проголосував за висловлення недовіри правлінню «Укрзалізниці».

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