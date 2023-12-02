«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через негоду в Польщі

З-поміж 84 поїздів Укрзалізниці тільки три наразі рухаються із затримкою

У Польщі вирує негода, унаслідок якої виникли затримки транспорту

Увечері 2 грудня три потяги «Укрзалізниці» затримуються через негоду в Польщі. Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram.

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«Через масові затримки, спричинені негодою в одразу кількох польських воєводствах, наші поїзди №36 Перемишль – Одеса та №54 Перемишль – Київ чекатимуть додаткову годину в Перемишлі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всіх пасажирів, що навіть з урахуванням додаткового часу на пересадку не встигнуть на потяг, прийматимуть на ранковому рейсі за тими ж квитками.

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Поїзд №119/120 Хелм – Київ наразі прямує до Києва із запізненням +1:37. Оскільки прибуття очікується напередодні комендантської години, його вже готові зустрічати вокзальні стюарди та надані містом автобуси для розвезення пасажирів у супроводі патрульних авто.

З-поміж 84 поїздів Укрзалізниці тільки три наразі рухаються із затримкою понад одну годину. Зазначається, що ситуація контрольована, а рух потягів продовжується попри сніг.

Нагадаємо, дев'ять потягів «Укрзалізниці» у суботу, 2 грудня, затримувалися через знеструмлення на Львівщині та сильні снігопади у західних областях.

Як повідомлялося, вранці 2 грудня на Львівщині через налипання мокрого снігу були знеструмлені 305 населених пунктів.