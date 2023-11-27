У водіїв закінчуються запаси їжі та паливо: яка ситуація на трасі Одеса-Київ (відео)

Заручниками негоди стали як легкові автомобілі, пасажирські автобуси, так і фури

Машини опинилися у сніговій пастці

Через негоду і заметіль ситуація на трасі Одеса-Київ 27 листопада зранку залишається складною. Про це повідомляють місцеві телеграм канали.

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Від вчорашнього вечора автівки стоять на дорозі, яку замело снігом. У багатьох закінчується паливо та запаси їжі.

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На опублікованих кадрах видно, що машини застрягли у сніговому полоні. Заручниками негоди стали як легкові автомобілі, пасажирські автобуси, так і фури.

Нагадаємо, у понеділок, 27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.

Повідомляється, що це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.

Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди. Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси. По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.

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В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.