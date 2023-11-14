У столиці затримується рух кільцевої електрички

Влада просить киян врахувати неполадки при плануванні ранкових поїздок

Сьогодні, 14 листопада, у Києві через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито. Про це повідомляє Kyiv City Express.

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Зазначається, що поїзди рухаються з відхиленням від графіка.

Відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Киян просять врахувати це при плануванні ранкових поїздок.

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Також повідомляється, що станом на 7:43 рух поїздів між Почайною та Святошиним та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.

Раніше повідомлялося, що у столиці із технічних причин тимчасово призупинено роботу фунікулера.

Як повідомлялося, на межі Київської та Черкаської областей, на 143 км автодороги Київ – Одеса, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся. Співробітники ДСНС загасили полум'я. При огляді транспорту в салоні вони виявили тіло 40-річного водія — жителя Обухівщини.