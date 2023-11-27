Бійці Національної гвардії рятують постраждалих від негоди на Одещині (фото)
Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку
До ліквідації наслідків шторму та негоди в Одесі і області залучені бійці Національної гвардії. Зокрема, вони рятують постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
«Для надання допомоги ДСНС з ліквідації наслідків стихійного лиха на дорогах міста Одеса і Одеської області задіяно 29 військовослужбовців військових частин підпорядкування Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ», – йдеться в повідомленні.
Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку.
«Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки», – йдеться у повідомленні. Станом на 06.00 в Одеській області на ділянках трас загального користування державного значення обмеження на рух знято.
Раніше повідомлялося, що через негоду і заметіль ситуація на трасі Одеса-Київ 27 листопада зранку залишається складною.
Від вчорашнього вечора автівки стоять на дорозі, яку замело снігом. У багатьох закінчується паливо та запаси їжі.
Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси. По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.
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