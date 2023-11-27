Бійці Національної гвардії рятують постраждалих від негоди на Одещині (фото)

Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки

Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку

До ліквідації наслідків шторму та негоди в Одесі і області залучені бійці Національної гвардії. Зокрема, вони рятують постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для надання допомоги ДСНС з ліквідації наслідків стихійного лиха на дорогах міста Одеса і Одеської області задіяно 29 військовослужбовців військових частин підпорядкування Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ», – йдеться в повідомленні.

Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян нацгвардійці використовують військову техніку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран







«Станом на зараз бійцями НГУ евакуйовано 225 людей та 23 од. техніки», – йдеться у повідомленні. Станом на 06.00 в Одеській області на ділянках трас загального користування державного значення обмеження на рух знято.

Раніше повідомлялося, що через негоду і заметіль ситуація на трасі Одеса-Київ 27 листопада зранку залишається складною.

Від вчорашнього вечора автівки стоять на дорозі, яку замело снігом. У багатьох закінчується паливо та запаси їжі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси. По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається.