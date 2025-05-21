Укрзалізниця продовжить втрачати обсяги вантажів, якщо підвищить тарифи – ЗМІ

Якщо тарифи на вантажні перевезення зростуть, Укрзалізниця втратить ще більше вантажної бази – експерт

У разі підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, на чому наполягає Укрзалізниця, економіка втратить десятки мільярдів, а сама компанія – вантажну базу. Тому, замість підвищення тарифів, УЗ слід зосередитися на оптимізації збиткових напрямів – передусім на пасажирських перевезеннях та утриманні малодіяльної інфраструктури. Про це йдеться у аналітиці GMK Center.

«Якими будуть втрати держави та всієї української економіки (у разі підвищення тарифу УЗ – Ред.) у вигляді зниження ВВП, скорочення надходжень валютної виручки та податків, наразі обрахувати важко, але це будуть десятки мільярдів гривень. У разі закриття скорочення або повного припинення виробництва під загрозою опиняться тисячі робочих місць. У такому випадку можна очікувати погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах, що особливо стосується прифронтових областей, де розміщено значна кількість великих вантажовідправників, багато з яких одночасно є містоутворювальними підприємствами», - сказано у дослідженні.

«Якщо використовувати медичну термінологію, то індексація тарифів на 37% – це тромб. Якщо він зірветься, то пацієнта (українську економіку) вже практично неможливо буде відкачати. Особисто я вважаю, що такі наміри «Укрзалізниці» – це продумана диверсія, хаотичне намагання десь знайти додаткові кошти без будь-яких інших змін – розвитку додаткових послуг, ведення ефективної роботи держпідприємства та ін.», – зазначив в коментарі GMK Center Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів.

Негативні наслідки зачеплять і безпосередньо «Укрзалізницю», оскільки вантажовласники будуть змушені переходити на альтернативні види транспорту, через що держперевізник буде втрачати вантажну базу, що негативно позначиться на доходах самої «Укрзалізниці» і суттєво погіршить поточне фінансове становище.

Власне, «Укрзалізниця» почала її втрачати вже минулого року. У II півріччі 2024 року порівняно з першою половиною загальний обсяг вантажних перевезень УЗ скоротився на 6,2% або 5,6 млн т, розмір експортних перевезень – на 10,8% або 4,9 млн т.

«Замість підвищення тарифів, яке посилить фінансовий тиск на бізнес і призведе до скорочення обсягів перевезень, важливо зосередитися на підтримці експорту. Недопущення зростання логістичних витрат дозволить утримати вантажі на залізниці, зберегти валютні надходження до бюджету та сприятиме економічній стабільності», – вважають в Європейській Бізнес Асоціації.

Саме тому компанія має шукати інші варіанти покращення фінансового стану: зменшувати збитковість та шукати бюджетні компенсатори для пасажирських перевезень, працювати над оптимізацією, зокрема, малодіяльної інфраструктури, тому що чинна модель крос-субсидіювання вичерпала себе і вимагає докорінного реформування. Щорічні непокриті збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень складають 20+ млрд грн, а витрати на утримання малодіяльної інфраструктури – приблизно 16 млрд грн на рік.

«Важливо зазначити, що на шляху до членства в ЄС Україна буде змушена прийняти європейську модель у сфері транспорту. Відповідно до Директиви 2014/34/ЄС збитки від пасажирських перевезень не можуть перекриватися за рахунок доходів від вантажних перевезень. А отже, держава буде змушена шукати певні джерела покриття збитків від пасажирських перевезень і, ймовірно, «Укрзалізниці» не доведеться кожен рік суттєво збільшувати тарифи на вантажні перевезення», - наголошують аналітики.