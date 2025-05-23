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«Укрзалізниця» екстрено змінила розклад потягів через Карпати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Укрзалізниця» екстрено змінила розклад потягів через Карпати
фото з відкритих джерел

Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення «Укрзалізниця» організує автобусні трансфери

Сьогодні, 23 травня, потяги курсуватимуть через Карпати зі змінами. Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт.

«Нам потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, тож усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію», – йдеться в повідомленні.

Змінено маршрут таких потягів:

  • №233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;
  • №55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;
  • №95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;
  • №107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;
  • №5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
  • №25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;
  • №357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;
  • №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;
  • №143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення «Укрзалізниця» організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» вперше за понад 30 років отримала нові плацкартні вагони.

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Теги: Укрзалізниця потяг Карпати (гори)

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