«Укрзалізниця» вперше за понад 30 років отримала нові плацкартні вагони (фото)
Компанія поповнила свій рухомий склад шістьма новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен
«Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Міністерство розвитку громад та територій.
Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.
Серед нововведень:
- полички з м’якими боковими спинками для комфортнішого сну;
- ергономічна конструкція східців для зручного підйому на верхні полиці;
- міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності;
- спеціальні ніші під нижніми полицями для зберігання негабаритної поклажі – військових рюкзаків або туристичних валіз тощо.
Вагони мають світлий інтер'єр, місця для сидіння на верхніх полицях, індивідуальні світильники з регулюванням яскравості, USB-порти й розетки для всіх пасажирів, оновлену систему кондиціонування і вентиляції.
Вагони вже внесені до складу поїздів №21/22 Харків-Львів і №103/104 Львів-Краматорськ та курсуватимуть з вихідних.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує збільшити кількість Інтерсіті на 20 потягів, щоб мати змогу з’єднати всі обласні центри України між собою.
Як повідомлялося, компанія стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році. «Укрзалізниця» торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн.
До слова, колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця». Їх звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 98,2 млн грн.
Формально кошти були оформлені шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум». Але, як з’ясувало слідство, насправді ці матеріали не поставлялись ані до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ані до орендованих резервуарів.
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