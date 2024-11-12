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Як часто військові зможуть змінювати місце служби через «Армія+»? Умєров відповів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як часто військові зможуть змінювати місце служби через «Армія+»? Умєров відповів
Переведення військового можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі
фото: Рустем Умєров, Facebook

Умєров зауважив, що кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин

Сьогодні уряд підтримав важливий крок, ухваливши постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі.

«Сьогодні уряд підтримав важливий крок, ухваливши постанову, яка спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+». Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен», – написав Умєров.

Він зауважив, що кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. Також за відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду в застосунку Армія+, а в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови.

«Також передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони. Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі», – підкреслив міністр.

Також Умєров поінформував, що ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями. За його словами, «це рішення – можливість для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні».

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

До слова, перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України. Зазначається, що процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України у польському Любліні.

Теги: ЗСУ військові Рустем Умєров

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