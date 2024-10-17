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Південна Корея – офіційний ворог: КНДР змінила Конституцію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Південна Корея – офіційний ворог: КНДР змінила Конституцію
Відносини КНДР та Південної Кореї вступили у максимально напружену фазу
фото із відкритих джерел

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна продовжить заходи щодо постійного зміцнення закритого південного кордону

Конституцію КНДР змінено, тепер вона визначає Південну Корею як ворожу державу. Про це у четвер, 17 жовтня, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«Це неминучий і законний захід, який вжито відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає Республіку Корея як ворожу державу», – сказано в повідомленні, присвяченому підриву міжкорейських доріг.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна продовжить заходи щодо постійного зміцнення закритого південного кордону.

Раніше, 11 жовтня, МЗС КНДР повідомили, що південнокорейські безпілотники тричі порушили повітряний простір Пхеньяну з метою поширення листівок. У країні заявили, що за провокацією стоять військові Південної Кореї. 

Нагадаємо, 15 жовтня Північна Корея підірвала ділянки міжкорейських доріг і залізничних ліній на своєму боці. Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Сеул заявив, що знав про плани КНДР та що Південна Корея не піддасться на провокацію і дасть «рішучу відповідь». Північна Корея також готує провокації пов'язані з підривом доріг, що з’єднують країну з Південною Кореєю. За словами речника Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжуна, військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.

Пізніше Північна Корея заявила про 1,4 млн охочих вступити до армії на тлі напруженості з Сеулом. Як зазначають державні ЗМІ Північної Кореї, молоді люди, які підписали петиції про вступ до армії, «сповнені рішучості боротися у священній війні за знищення ворога зброєю революції».

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Теги: Південна Корея військові Північна Корея ворог Конституція закон

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