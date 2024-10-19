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Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild
На думку військових, фронтальна атака Росії на східний фланг Альянсу 2027-го року – це один із найнебезпечніших і найімовірніших сценаріїв для країн Балтії
фото: Bild

Центр воєнних дій нового покоління розробив симуляцію, яка описує можливий напад Росії на східний фланг НАТО

Щоб застосувати п'яту статтю статуту Альянсу та стати на захист країн Балтії у разі вторгнення російської армії, знадобиться не менше 10 днів. Про це пише Bild.

Центр воєнних дій нового покоління (Center on New Generation Warfare) розробив симуляцію, яка описує можливий напад Росії на східний фланг НАТО у 2027 році.

«У цій комп'ютерній військовій «грі» взяли участь колишні високопоставлені військові, зокрема генерали США Філіп Бридлав та Бен Ходжес. Метою симуляції було моделювання та аналіз реакції НАТО на гіпотетичний наступ Росії, щоб краще зрозуміти можливості альянсу та виробити стратегії захисту країн Балтії», – пише видання.

На думку військових, фронтальна атака Росії на східний фланг Альянсу в найближчі три роки – це один із найнебезпечніших і найімовірніших сценаріїв для країн Балтії. При цьому ключову роль в обороні Литви, Латвії та Естонії, ймовірно, відіграватимуть збройні сили Німеччини.

Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild фото 1

На даний час у Литві дислоковано лише 800 німецьких солдатів у складі «бойової групи eFP» НАТО. Однак Альянс планує за три роки збільшити контингент до 5 тисяч, у розпорядженні яких буде 44 танки Leopard 2.

Але симуляція розглядала можливий розвиток подій до 2027 року з огляду на сьогоднішні можливості реагування НАТО та поточний контингент сил Альянсу на східному фланзі.

«Згідно зі сценарієм, у гіршому розвитку подій минуло б десять днів, перш ніж країни НАТО застосували б статтю 5 про колективний захист Альянсу і направили підкріплення до постраждалих країн Балтії та до дислокованих там військ бундесверу. Це десять днів, протягом яких країни Балтії залишилися б без зовнішньої допомоги до втручання Польщі та інших союзників», – зазначає Bild.

Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild фото 2

Згідно зі сценарієм, Росія за 4 дні окупує Латвію, а потім атакує Литву з трьох напрямків – з боку окупованої Латвії, Білорусі та Калінінграда. Литва та її союзники будуть змушені відступати.

Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild фото 3

До кінця десятиденної битви литовські сили у змодельованих подіях втратили 17 танків, 145 бронемашин та 3650 солдатів. Втрати Росії виявилися значно вищими: 411 танків, 1019 бронемашин та 11 420 загиблих.

Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів – Bild фото 4

Автори дослідження зазначили, що за такого розвитку подій до кінця десятого дня Литва «буде спустошена і частково окупована». На думку експертів, цього найгіршого сценарію можна уникнути, якщо збільшити оборонний бюджет країн-членів НАТО до 4% ВВП і розгорнути більше сил на східних кордонах Альянсу, збільшивши їхній потенціал бойовими вертольотами Apache. Але головна проблема, яку належить вирішити командуванню НАТО, полягає у розробці механізму блискавичного реагування на надзвичайні ситуації.

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Теги: наступ міністр бюджет військові напад надзвичайні ситуації Литва танки втрати росія

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