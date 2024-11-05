Український легіон у Польщі. Пів тисячі українців з 30 країн вже подали заявки

Близько половини заявок подали люди віком до 25 років

Найпопулярніші військові спеціальності серед молоді – оператори БПЛА та штурмовики

У Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Українському легіоні. Про це інформує «Укрінформ».

У рекрутинговому центрі, який діє при генконсульстві України в Любліні, розповіли, що за місяць роботи отримали понад 500 заявок від громадян України, які проживають за кордоном. Чоловіки подали 90% заявок, жінки – 10%. Заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Втім, близько половини заявок подали люди віком до 25 років.

«Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США», – зазначив представник центру.

За його словами, найпопулярніші військові спеціальності серед молоді – оператори БПЛА та штурмовики. Серед старших людей найбільше бажаючих потрапити у підрозділи матеріального забезпечення. Жінки здебільшого зацікавлені у медичних спеціальностях, хоча були й ті, які хотіли стати снайперками.

«Приблизно 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.

До слова, кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею.

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону.