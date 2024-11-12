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Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перші добровольці з Українського легіону підписали контракти із ЗСУ
Підписання контрактів із ЗСУ відбулася в рекрутинговому центрі в Любліні
фото: Укрінформ

Заявки на приєднання до Українського легіону подали понад шість сотень охочих

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України у польському Любліні.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь. 

Як зазначив представник рекрутингового центру Петро Горкуша, наразі заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

Також згодом стало відомо, що Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону.

До слова, у Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки українців з 30 країн для участі в Українському легіоні.

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Теги: Польща ЗСУ мобілізація

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