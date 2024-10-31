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Елітні підрозділи РФ серйозно постраждали у війні проти України – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Елітні підрозділи РФ серйозно постраждали у війні проти України – ЗМІ
Елітні російські сили спецпризначення особливо постраждали під час контрнаступів ЗСУ у 2022 році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В одній із бригад з 900 бійців залишилося всього 125 активних військових

Російські елітні спецпідрозділи зазнали суттєвих втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє The National Interest.

За інформацією видання, елітні російські сили спецпризначення, які спершу виконували важливі завдання, такі як спроби усунути українське керівництво, особливо постраждали під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році.

Початковий план російського командування полягав у використанні цих підрозділів для досягнення швидкої перемоги, зокрема через операцію в аеропорту Гостомель поблизу Києва. Спецпризначенцям було доручено атакувати президента України Володимира Зеленського та інших українських високопосадовців, проте ця спроба зазнала невдачі.

Після цього Росія продовжувала залучати спецпризначенців до бойових дій, зокрема в районах Маріуполя, Херсона, Лимана та Харкова. До кінця літа втрати у чотирьох із п’яти бригад російських спецпризначенців стали значними. Наприклад, в одній із бригад з 900 бійців залишилося всього 125 активних військових, що свідчить про майже 90% втрати.

Нагадаємо, що Росія втратила близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими та загиблими на фронті в Україні за жовтень. Це стало результатом інтенсивних штурмів з їхнього боку. Про це повідомляє командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Теги: росія ЗСУ війна військові Україна контрнаступ росіяни

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