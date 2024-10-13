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Втрати ворога станом на 13 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 49 бойових броньованих машин противника
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 13 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8971 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
  • артилерійських систем – 19410 (+29) од,
  • РСЗВ – 1231 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3435 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 13 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 13 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 жовтня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 12 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 963-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, ЗСУ на Курщині розбили підрозділ росіян, який відомий знущанням над українцями. 

Також міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, українські військові, які проводять операцію в Курській області Росії, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення, що різко контрастує з діями російської армії на окупованих територіях України. Західні журналісти відзначають, що Україна прагне показати, що не опуститься до рівня жорстокості, яку Росія проявила в таких містах, як Буча. 

Раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною». 

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Теги: росія міністр Генштаб військові Україна населення втрати

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