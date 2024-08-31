Унаслідок атаки РФ на Харків загинула 18-річна художниця

Художницю згадують як щиру та обдаровану дівчину

30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко. Про це повідомив відомий український письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан.

«Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко – дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», – написав Жадан.

Останній малюнок художниці Ніки Кожушко фото: Сергій Жадан/Facebook

Сергій Жадана зазначив, що росіяни продовжують нищити наше майбутнє, і цьому немає пояснення і прощення.

Поетка Тетяна Власова також відреагувала на звістку, опублікувавши малюнок художниці.

фото: Тетяна Власова/Facebook

«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18», – пише Власова.

Заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка згадує, що дівчина «була промінчиком світла» й дуже тонко відчувала те, що малювала.

фото: Олена Рибка/Facebook

«Вона дивиться на цей світ закоханими очима. Іронізує, як уміють лише такі, як вона. Коли вони з подругою підбігають обійнятися – обіймаю дуже ніжно, бо, здається, вони зараз злетять як кульбабки – стільки в них легкості. Можливо, щоби не злетіти, Ніка й одягала всі ці металеві разочки й перстеники… Я не можу прийняти цієї втрати», – написала Олена Рибка.

Нагадаємо, 30 серпня, російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Наразі відомо, що жертв обстрілу Харкова вже семеро. 77 осіб постраждало, з них 18 дітей.