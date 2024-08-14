Померла відома журналістка Ольга Таукач

Що стало причиною смерті журналістки, не повідомляється

У Києві померла відома журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України Ольга Таукач. Сумну звістку повідомив чоловік журналістки, директор та художній керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний.

«Моя Оля сьогодні померла. Прощання в п'ятницю 16 серпня о13.00 за адресою вул. Академіка Заболотного, 21, клініка Ферфанія»,– написав у Facebook Кужельний.

Що стало причиною смерті журналістки, не повідомляється.

Що відомо про Ольгу Таукач

Ольга Таукач фото з відкритих джерел

Ольга Таукач народилася 13 лютого 1962 року у Києві.

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики.

У 1984 – 1992 роках Ольга Таукач працювала редакторкою, старшою редакторкою головної редакції інформації республіканського радіомовлення, Державного комітету УРСР з телебачення і радіомовлення.

У 1992 –1993 роках Таукач працювала спеціальним кореспондентом відділу репортерів творчого об'єднання інформаційно-публіцистичних програм Українського радіо, Державної телерадіомовної компанії України.

З 1993 року Таукач – головна редакторка телекомпанії «Гравіс»

З 1994 року – виконавчий директор телекомпанії «Гравіс», а вже через два роки – генеральний директор телекомпанії «Гравіс»

З 1997 року Ольга Таукач була ведучою ток-шоу «Саме той» і циклу «Саме той про себе» на УТ-1.

З 2006 року Таукач працювала на посаді головної редакторки наукового журналу «Зовнішні справи».

Нагороди та відзнаки Ольги Таукач

Журналістка Ольга Таукач є лауреаткою премії «Незалежність». У 1999 році журналістка отримала нагороду «Орден княгині Ольги» III ст.

Ольга Таукач з чоловіком, Олексієм Кужельним

У Ольги Таукач залишився чоловік, Олексій Кужельний і син Микола.

Нагадаємо, на фронті загинув краєзнавець і колишній депутат міської ради Чернівців кількох скликань Дмитро Сірман. У жовтні йому мало виповнитися 60 років.