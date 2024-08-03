Російський піаніст, засуджений за критику Путіна, помер у СІЗО

39-річний піаніст оголосив голодування та відмовився від води

Російський музикант та антивоєнний активіст Павло Кушнір загинув у СІЗО Біробіджана після голодування. Про це пише російське опозиційне видання «Важные истории».

39-річний піаніст помер 27 липня. Він оголосив голодування в ізоляторі та відмовився від води. Причина протесту у СІЗО та подробиці смерті невідомі.

Про затримання Кушніра стало відомо у травні. ФСБ нібито знайшла у нього під час обшуку саморобне посвідчення ФБР США, а його звинуватили у закликах до тероризму через ролики на YouTube із критикою Путіна у поетичній формі.

Кушнір закінчив консерваторію у Москві, виступав у філармоніях Свердловської області, Курська, Тамбова, Саратова, Єврейської автономної області та інших регіонів.

Павло видав антивоєнну книгу та випускав маніфести проти війни та фашизму в Росії. У минулому був активним учасником протестів та виступав проти війни в Україні.

Нагадаємо, у квіті в СІЗО помер Олександр Демиденко – білгородський волонтер, який допомагав українським біженцям повернутися додому. Демиденко перебував у СІЗО у справі про незаконний обіг вибухових пристроїв.