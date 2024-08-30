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Загинуло четверо людей: росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Загинуло четверо людей: росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (відео)
В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих
фото скріншот

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється

Сьогодні в день, 30 серпня, російські загарбники обстрілюють Харків керованими авіабомбами. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

«Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!» – йдеться в повідомленні.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», – зазначив Терехов.

Також очільник міста повідомив, що внаслідок атаки загинула дитина. «У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих», – йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов додав, що станом на 16:24 відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених.

Як повідомлялося, Харків першим в Україні повністю реорганізує систем тепло-, водо- та енергопостачання. Таким чином місто стане енергонезалежним, попри постійні російські обстріли. 

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Теги: Харків війна обстріл Ігор Терехов

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