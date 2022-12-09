Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям

Під час літургії в Києво-Печерській Лаврі сталася знакова для священнослужителів подія

Халепа сталася, коли предстоятель УПЦ МП святкував 32 річницю архієрейської хіротонії

Сьогодні, 9 грудня, святкував 32-річчя архієрейського служіння очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій. Під час літургії в Києво-Печерській Лаврі стався інцидент, який привернув увагу духовенства та прихожан Московської церкви: митрополитові Пітиримові (Миколаївському) стало зле, від похитнувся і підштовхнув Онуфрія, коли той тримав чашу зі святими дарами. Чаша перевернулася прямо на Онуфрія.

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Розлити чашу з кровʼю Христа вважається дуже поганим знаком. Релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що «вже Господь підказує попам РПЦ в Україні, що щось вони роблять не так».

«Для віруючих людей це дуже потужний та серйозний знак. Фактично головний московський піп в Україні стояв у Крові Господній, що вкрай символічно. Зазвичай біляцерковне передання трактує це, як відвернення Бога від людини, полишення благодаті і все таке інше», – пише Горєвой.



Журналістка Соня Кошкіна пише, що через цей інцидент народ був в шоці. Особливо сам Онуфрій.

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«Розлити чашу з кровʼю Христа – нічого гіршого бути не може. Та ще й в такий день. От що про пролиття Святої Крові говорить нам Служебнік: «необхідно бути дуже уважним до себе, коли це станеться за якоїсь недбалості і старанно плакати заради цього», – пише журналістка.

Вона також нагадала ще один знаковий випадок: рівно за сорок днів до великої війни, 14 січня, з Софії впав хрест.

«Ця подія особисто для мене стала куди більш значущою, ніж всі попередження американської розвідки разом узяті. Війна, повторюся, розгорнулася за сорок днів. Але Хрест відновили, освятили і вже поставили на місце, так що наша Перемога вже близько, не сумнівайтеся», – переконана Кошкіна.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.