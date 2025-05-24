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У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
фото: ДІЯ

З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними

Державний сервіс «Дія» попередив, що протягом чотирьох днів будуть недоступні деякі послуги для водіїв, передає «Главком».

Зазначається, що з 24 по 27 травня будуть недоступні такі послуги для водіїв.

  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто.

«Проводять технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», – пояснили в Дії недоступність послуг.

У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів. 

Також кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла. 

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.

Крім того, в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набув чинності новий державний стандарт.

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Теги: послуги реєстр Дія водій

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