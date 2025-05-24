У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
З 24 до 27 травня сервіси будуть недоступними
Державний сервіс «Дія» попередив, що протягом чотирьох днів будуть недоступні деякі послуги для водіїв, передає «Главком».
Зазначається, що з 24 по 27 травня будуть недоступні такі послуги для водіїв.
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто.
«Проводять технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», – пояснили в Дії недоступність послуг.
У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».
«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», – додав міністр.
Раніше повідомлялося, що уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів.
Також кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла.
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами.
Крім того, в Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набув чинності новий державний стандарт.
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