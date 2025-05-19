Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями

ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги

У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП – і скоро спілкуватиметься голосом. Як передає «Главком», про це повідомили в пресслужбі сервісу.

Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію – і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.

Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі ШІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу «єВідновлення», відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо.

У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019-2020 роках ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення запустити експеримент із цифровим працевлаштуванням через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду № 578.

Пілотний проєкт буде тривати два роки. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації передбачає використання вебпорталу електронних послуг для пошуку роботи.

Теги: міністр послуги Михайло Федоров застосунок Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія»
Українці зможуть знайти роботу через портал «Дія»
Сьогодні, 13:18
У «Київтеплоенерго» наголосили, що гаряче водопостачання в літній період здійснюватиметься у штатному режимі
Чи буде влітку гаряча вода у Києві? «Київтеплоенерго» відреагувало на заяви у ЗМІ
14 травня, 16:13
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
9 травня, 15:59
Нова директива набуде чинності з січня 2026 року
Українцям стане важче залишитися у Франції: які правила змінились
8 травня, 13:58
П’ять видів рапортів були одними з найбільш запитуваних серед військовослужбовців
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов (зліва) та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
МОЗ назвав терміни тендеру на відбудову «Охматдиту» та вартість консервації
30 квiтня, 12:59
Пакистанці залишили Індію після припинення дії віз
Майже всі пакистанці вимушено залишили Індію
28 квiтня, 11:41
Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур
Весняна посівна. Мінагро назвало регіони-лідери
25 квiтня, 09:38
Стармер висловив думку щодо припинення військових дій в Україні
Прем'єр Стармер назвав можливу дату припинення вогню в Україні
25 квiтня, 08:57

HiTech

Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
У Британії здійснено кібератаку на сервіс правової допомоги: 2 млн даних вкрадено
У Британії здійснено кібератаку на сервіс правової допомоги: 2 млн даних вкрадено
Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів
Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів
Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей
Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
87K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
50K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
33K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua