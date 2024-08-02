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Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України
Передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану
фото: з відкритих джерел

Запроваджується безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення

Сьогодні, 2 серпня, Кабінет міністрів спростив постачання товарів військового призначення через митний кордон України; передбачено їхнє безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що змінами до постанови від 17 листопада 2010 року №1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів» передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану.

Запроваджується безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.

У Мінфіні наголосили, що, завдяки ухваленим змінам, вдасться уникати ускладнень, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску, а також оптимізувати логістику постачання, що зекономить час і кошти.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів брати під заставу товари, які застосовують у військових цілях.

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Теги: уряд митниця військова техніка

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