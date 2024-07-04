Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW

Поточні звіти також свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі бригади без прибуття додаткової допомоги із Заходу

Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що своєчасна і належна західна безпекова допомога залишається вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі Сили оборони зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести у майбутньому оперативні контрнаступальні операції.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 3 липня, заявив, що українські сили перебувають у кращому положенні щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України проводити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення новостворених бригад (ймовірно 10 бригад) важкою технікою, такою як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки та важка артилерія.

Зеленський заявив, що військова техніка надто довго прибуває на фронт, однак повторив свої коментарі про те, як повільне надходження американської безпекової допомоги ускладнює зусилля України з оснащення резервних бригад достатньою мірою, щоб залучити їх до оборонних операцій.

Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються.

«Поточні звіти також свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі бригади без прибуття додаткової допомоги з Заходу. Здатність України проводити значущі в оперативному відношенні контрнаступальні операції у обраний нею час має вирішальне значення, щоб уникнути затягування війни», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські війська, ймовірно, зараз намагаються використати ініціативу на полі бою, щоб спробувати змусити Україну залучити живу силу та техніку до поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальний особовий склад і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи.

Нагадаємо, українське військове командування створює нову окрему штурмову військову частину.