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Хорватія може віддати Україні стару військову техніку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хорватія може віддати Україні стару військову техніку
До 2028 року Хорватія хоче закупити значну кількість нової військової техніки, зокрема, бойові машини, танки, ППО та артилерійські установки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У результаті модернізації хорватської армії застарілу бронетехніку російського і югославського виробництва може бути передано Україні

Хорватія оновлює озброєння своєї армії. Стару бронетехніку російського і югославського виробництва влада країни може передати Україні. Про це повідомляє Vecernji list.

Довгостроковий план розвитку збройних сил Хорватії до 2028 року передбачає закупівлю значної кількості військової техніки, включно з бойовими машинами піхоти, танками, комплексами ППО і самохідними артилерійськими установками.

У квітні до Хорватії прибули перші шість із 12 винищувачів «Рафаль», і вже за рік ескадрилья буде повністю укомплектована. Ці закупівлі є історичними для Хорватії, яка вперше інвестувала 1,2 мільярда євро у військові потреби.

До 2026 року всі 62 бойові броньовані машини Bradley M2A2 ODS будуть відремонтовані та модернізовані на заводах Đura Đaković у співпраці з Bae Systems. Також у планах Міністерства оборони замовлення на виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що доведе загальну кількість цих машин до 200. Нові бронетранспортери будуть оснащені баштами DUOS з 30-мм гарматами і протитанковими ракетами ізраїльського виробництва SPIKE.

Крім того, Хорватія планує посилити свої артилерійські підрозділи. Крім наявних 14 німецьких танкових гаубиць PzH 2000 калібру 155 мм, планується закупити додаткові установки. У планах також придбати мобільну артилерію на колесах, таку як шведський Archer або французький Caesar, обидва калібру 155 мм.

Міністерство оборони вже веде переговори з потенційними постачальниками, однак поставки затримуються через пріоритетне відправлення зброї в Україну. У результаті модернізації хорватської армії застарілу бронетехніку російського і югославського виробництва може бути передано Україні.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном.

До слова, Іспанія у вересні передасть Україні ще одну батарею ЗРК Hawk.

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Теги: Хорватія військова техніка зброя

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