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Стефанішина прокоментувала майбутні кадрові зміни в уряді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стефанішина прокоментувала майбутні кадрові зміни в уряді
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Стефанішиної, українці періодично бачитимуть деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду

В уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабінету міністрів та оптимізації міністерств. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами посадовиці, зараз не йдеться про конкретні посади в уряді, на які претендує Стефанішина, однак її кадрове посилення проводиться.

«Наразі не йдеться про якісь конкретні посади, на які я претендую, ні в Міністерство юстиції, ні в будь-яке інше міністерство», – сказала вона.

Як каже віцепрем'єр, останнім часом відбувається багато важливих міжнародних заходів, зокрема відкриття переговорів з Євросоюзом, саміт НАТО, і кадрові питання не обговорювали.

«Але, звісно, періодично ви бачитимете деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду. І посилення моє однозначно проводиться», – підсумувала вона.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою нинішню посаду.

Нагадаємо, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Як повідомлялося, одне з найближчих засідань Верховної Ради може бути присвячене кадровим питанням.

До слова, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова.

Читайте також: Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?

 

Теги: Ольга Стефанішина кадрові зміни Кабмін уряд Денис Малюська

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