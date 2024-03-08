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З ким торгує Україна. Митниця назвала найбільших партнерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З ким торгує Україна. Митниця назвала найбільших партнерів
Україна збільшила зовнішню торгівлю, в порівнянні з минулим роком
фото з відкритих джерел

Найбільш експортованими з України товарами стали продовольчі товари, метали та вироби з них, а також мінеральні продукти

Протягом січня-лютого 2024 року товарообіг України склав $16,8 млрд. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року. Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними митниці, в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $2 млрд доларів, Польща – $1,1 млрд і Німеччина – $769 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $649 млн, Іспанії – на $624 млн, Китаю – на $504 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд;
  • продукція хімічної промисловості – $1,8 млрд;
  • паливно-енергетичні – $1,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $4,5 млрд;
  • метали та вироби з них – $726 млн;
  • мінеральні продукти – $587 млн.
Протягом січня-лютого 2024 року товарообіг України склав $16,8 млрд
Протягом січня-лютого 2024 року товарообіг України склав $16,8 млрд
фото: Telegram/Державна митна служба України

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня.

Нагадаємо, Державна митна служба України створила для українців новий онлайн-сервіс, який дозволяє моніторити статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень.

До слова, Державна митна служба у взаємодії з Міноборони виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами.

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Теги: митниця торгівля ринок Польща Китай

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