Винищувачі F-16 на шляху до України – Блінкен

За словами Блінкена літаки будуть в Україні цього літа

Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні.

«Поки ми говоримо, зараз йде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа», – зазначив він.

За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що «зараз триває процес передачі цих F-16», і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16. Також Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО.

Як повідомлялося, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Раніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.