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Уряд ухвалив низку рішень для розбудови енергосистеми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд ухвалив низку рішень для розбудови енергосистеми
Уряд затвердив операційний план заходів з реалізації у 2024-2026 роках Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року
фото ілюстративне

Новий план передбачає розвиток різних типів генеруючих потужностей та установок зберігання енергії

Сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Схвалено Стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми, зокрема, в частині посилення її стійкості та гнучкості, у тому числі шляхом розвитку розподілених генеруючих потужностей, що можуть бути представлені газотурбінними, газопоршневими, когенераційними та іншими установками, об’єктами відновлюваної енергетики, установками зберігання енергії тощо», – написав Мельничук.

Він повідомив, що затверджено операційний план заходів з реалізації у 2024 - 2026 роках Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року. В Україні буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у населених пунктах поблизу кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту. 

Шмигаль зазначив, що стан енергетики – визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому «Укренерго» змушене обмежувати споживачів.

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Теги: уряд електроенергія відключення світла

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