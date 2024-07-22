Президент Естонії затвердив новий уряд
До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу
Президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду. Про це повідомляє ERR.
До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу.
Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.
Від Партії реформ до уряду увійдуть семеро осіб:
- прем'єр-міністр Крістен Міхал,
- міністр фінансів Юрген Ліги,
- міністр клімату Йоко Алендер,
- міністр економіки і промисловості Ерккі Келдо,
- міністр оборони Ханно Певкур,
- міністр соціального захисту Сігне Рійсало,
- міністр культури Хейді Пурга.
Eesti 200 у новому уряді представлять:
- міністр закордонних справ Маргус Цахкна,
- міністр освіти і науки Христина Каллас,
- міністр юстиції та цифрових технологій Лійза Пакоста.
Від соціал-демократів до уряду увійдуть:
- міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс,
- міністр здоров'я Рійна Сіккут,
- міністр у справах регіонів і сільського господарства Пірет Хартман,
- міністр інфраструктури Володимир Свєт.
Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.
Нагадаємо, уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подали у відставку.
Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.
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