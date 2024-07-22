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Президент Естонії затвердив новий уряд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Естонії затвердив новий уряд
Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200
фото: ERR

До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу

Президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду. Про це повідомляє ERR.

До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу.

Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.

Від Партії реформ до уряду увійдуть семеро осіб:

  • прем'єр-міністр Крістен Міхал,
  • міністр фінансів Юрген Ліги,
  • міністр клімату Йоко Алендер,
  • міністр економіки і промисловості Ерккі Келдо,
  • міністр оборони Ханно Певкур,
  • міністр соціального захисту Сігне Рійсало,
  • міністр культури Хейді Пурга.

Eesti 200 у новому уряді представлять:

  • міністр закордонних справ Маргус Цахкна,
  • міністр освіти і науки Христина Каллас,
  • міністр юстиції та цифрових технологій Лійза Пакоста.

Від соціал-демократів до уряду увійдуть:

  • міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс,
  • міністр здоров'я Рійна Сіккут,
  • міністр у справах регіонів і сільського господарства Пірет Хартман,
  • міністр інфраструктури Володимир Свєт.

Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.

Нагадаємо, уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подали у відставку.

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.

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Теги: Естонія уряд президент прем’єр-міністр

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