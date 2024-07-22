Президент Естонії затвердив новий уряд

Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200

До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу

Президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду. Про це повідомляє ERR.

До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу.

Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.

Від Партії реформ до уряду увійдуть семеро осіб:

прем'єр-міністр Крістен Міхал,

міністр фінансів Юрген Ліги,

міністр клімату Йоко Алендер,

міністр економіки і промисловості Ерккі Келдо,

міністр оборони Ханно Певкур,

міністр соціального захисту Сігне Рійсало,

міністр культури Хейді Пурга.

Eesti 200 у новому уряді представлять:

міністр закордонних справ Маргус Цахкна,

міністр освіти і науки Христина Каллас,

міністр юстиції та цифрових технологій Лійза Пакоста.

Від соціал-демократів до уряду увійдуть:

міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс,

міністр здоров'я Рійна Сіккут,

міністр у справах регіонів і сільського господарства Пірет Хартман,

міністр інфраструктури Володимир Свєт.

Важливі для України міністри закордонних справ та оборони не зміняться: чинні очільники відомств Маргус Тсахкна і Ханно Певкур збережуть свої посади.

Нагадаємо, уряд на чолі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас подали у відставку.

Як повідомлялося, естонський прем'єр-міністр Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що необхідності посилити військову підтримку України, щоб забезпечити її перемогу.