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Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
Союзники передали Україні першу партію F-16
фото з відкритих джерел

Незабаром в Україну прибудуть винищувачі з Данії

Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів. Про це повідомляє The Times з посиланням на анонімне джерело.

Співрозмовник видання повідомив, що шість винищувачів, поставлених у межах зміцнення захисту українського неба, надійшли з Нідерландів, а ще кілька незабаром прибудуть з Данії. 

Нагадаємо, як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16.

До слова, Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів F-16, про що раніше писало видання Bloomberg.

Як повідомлялося, винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу.

Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів. Ці літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

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Теги: винищувач F-16 літак Україна військова техніка

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