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Підрив Каховської ГЕС: нові супутникові знімки (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: нові супутникові знімки (фото)
Масштаби руйнування Каховської ГЕС
фото: Maxar

Супутники зафіксували наслідки затоплення на площі понад 2500 кв. км між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона

У компанії Maxar Technologies показали нові супутникові знімки, які демонструють масштаби катастрофи на Херсонщині через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Супутники компанії зафіксували наслідки затоплення на площі понад 2500 кв. км між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона. Про це повідомляє The Guardian.

Надані журналістам компанії супутникові знімки дозволяють оцінити масштаби катастрофи на Херсонщині.

Дамба Каховської ГЕС до підриву
Дамба Каховської ГЕС до підриву
Дамба Каховської ГЕС після підриву
Дамба Каховської ГЕС після підриву

«На зображеннях показані будинки та будівлі, занурені у воду, причому у багатьох видно лише дахи, а вода затоплює парки, землю та інфраструктуру», – повідомило видання.

До теракту росіян на Каховській ГЕС
До теракту росіян на Каховській ГЕС
Після теракту росіян на Каховській ГЕС
Після теракту росіян на Каховській ГЕС

У Maxar Technologies уточнили, що їхні супутники охопили площу понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від міста Херсон. Уся ця величезна територія постраждала внаслідок влаштованої Росією катастрофи.

Херсонщина до підриву Каховської ГЕС
Херсонщина до підриву Каховської ГЕС
Херсонщина після підриву Каховської ГЕС
Херсонщина після підриву Каховської ГЕС

Жахливі супутникові знімки показали, як прибула вода затоплює Херсонщину.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина

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