Катастрофа на Каховській ГЕС: під загрозою затоплення 80 населених пунктів

Антонівка на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС

Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив про загрозу затоплення до 80 населених пунктів внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це він написав у Telegram.

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Шмигаль наголосив, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня України.

«Знищення Каховської ГЕС – терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність», – йдеться в повідомленні..

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Російські окупаційні війська мають негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи.

Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.