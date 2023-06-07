Вода стрімко прибуває до Миколаєва (відео)

Станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см

Місто розташоване за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС

На береговій лінії Корабельного району Миколаєва вода вийшла з берегів приблизно на 10 метрів. Прибережні будинки вже починає підтоплювати. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

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Місто розташоване за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС та стоїть на іншій річці – Південний Буг. Станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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«Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки. Усі міські служби працюють у посиленому режимі. Робимо обʼїзди, готуємо техніку», – зазначив Сєнкевич.

Місцева жителька Олена каже, що не думала, що вода підніметься настільки.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.