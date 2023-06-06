Зрадник Сальдо на фоні затопленої вулиці розповів, що все під контролем: курйозне відео

Сальдо сказав, що міста нижче за течією Дніпра після руйнування Каховської ГЕС «живуть»

Поки Сальдо коментував ситуацію у місті, вода практично приховала перший поверх будівлі

Колаборант, ексмер Херсона, а нині «тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що у затопленій Новій Каховці «люди спокійно рухаються вулицями». В цей час у нього за спиною йшов під воду перший поверх місцевого будинку культури. Про це повідомляють росЗМІ.

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Також Сальдо сказав, що міста нижче за течією Дніпра після руйнування Каховської ГЕС «живуть», а люди там «спокійно рухаються вулицями».

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«Нова Каховка та всі міста, які знаходяться нижче за течією – Олешки, Гола Пристань, Херсон та інші населені пункти – живуть. Люди спокійно рухаються вулицями. Ось щойно проїжджав вулицями. Працюють автозаправки, працюють деякі магазини, працюють навіть підприємства», – сказав Сальдо.

Судячи з відео, Сальдо спілкувався з представниками російських ЗМІ у будівлі з видом на затоплений будинок культури у Новій Каховці. На записі видно, що коли чиновник коментував ситуацію у місті, вода практично приховала фонтан перед палацом культури та двері першого поверху будівлі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, у Новій Каховці на Херсонщині внаслідок підриву країною-терористкою РФ Каховської ГЕС повністю затопило зоопарк «Казкова діброва». Про це повідомило керівництво зоопарку.