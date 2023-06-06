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Міноборони Литви: Підрив Каховської ГЕС – єдиний спосіб зупинити ЗСУ на півдні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони Литви: Підрив Каховської ГЕС – єдиний спосіб зупинити ЗСУ на півдні
Литовський міністр вважає, що наслідки підриву ГЕС можуть бути катастрофічними
фото з відкритих джерел

За словами міністра, росіяни підірвали ГЕС, щоб зупинити контрнаступ

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб зупинити просування українських сил на півдні. Про це він написав у Twitter.

«Росія зруйнувала дамбу під Новою Каховкою. Здавалося, що це був єдиний спосіб зупинити сили України на півдні (побачимо, що з цього вийде)», – зазначив міністр.

Литовський міністр вважає, що наслідки цієї події можуть бути катастрофічними.

Водночас за словами політика, водопостачання українських міст буде відновлено, «чого не скажеш про міста окупованого Криму».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

 

Теги: Литва війна Каховська ГЕС

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