Знання англійської стане обов’язковим для деяких держслужбовців: постанова уряду

Урядова постанова набирає чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану

Зміни стосуватимуться держслужбовців категорій «Б» і «В»

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про затвердження переліку посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою». Про це йдеться на урядовому порталі.

Так, затверджено перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Також закріплено повноваження керівників державної служби в державних органах затверджувати переліки посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.

Перелік містить посади керівників в державних органах та інші посади державної служби, які включені до переліку за функціональним спрямуванням.

Варто зазначити, що постанова набирає чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради України від фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх порадив українцям із маленькими зарплатами міняти роботу.

Як відомо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

До слова, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.