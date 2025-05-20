«Самі винні». Відомий телеведучий пояснив, чому журналістів вигнали з Ради

Юрій Макаров вважає, що медійникам не варто було підглядати за депутатами

Журналісти вже п’ять років не мають допуску до кулуарів Верховної Ради – спочатку через пандемію, згодом через повномасштабну війну. Ситуацію прокоментував український журналіст, виконавчий продюсер «Суспільного» мовлення Юрій Макаров в інтерв'ю «Главкому».

«Ненормальна ситуація. Але й робота журналістів у ложі преси також не завжди була етичною. Підглядати за смартфонами депутатів, за їхніми коханками та листуваннями – перепрошую, але це якесь лакейство…», – зауважив Макаров про відсутність журналістів у Раді.

Макаров пояснив, що саме поведінка журналістів і зумовила прийнятність у суспільстві нинішнього рішення.

«– А що вони там роблять?

– Та фотографують, як депутати ескортниць обирають.

– То нащо нам такі журналісти?», – зазначив Макаров.

Нагадаємо, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

З 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну доступ представників засобів масової інформації до будівлі Верховної Ради було припинено.

Як повідомлялося, обмеження доступу представників засобів масової інформації до Верховної Ради обумовлене безпековими питаннями, зокрема, пов'язаними з кількістю місць у сховищах. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Журналісти мають доступ лише за попереднім узгодженням до засідань комітетів та тимчасових комісій.

Зауважимо, що у травні 2024 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у стіни парламенту в умовах дії воєнного стану. З травня 2024 року 30 акредитованих українських журналістів мають змогу спостерігати за парламентськими засіданнями з трансляційної зали, без прямого доступу до ложі для преси або кулуарів. До повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану при Верховній Раді було акредитовано майже 4 тис. журналістів, зауважує ДМ.