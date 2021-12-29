Уряд прирівняв деякі документи у «Дії» до паперових аналогів

Відтепер електронними версіями документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа

Кабінет міністрів прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у додатку «Дія» до їхніх паперових аналогів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Україна продовжує задавати тренди диджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив уряд, вони набувають чинності з моменту публікації», – йдеться у повідомленні.

Із 2019 року електронне посвідчення водія, техпаспорт та студентський квиток діяли в межах експериментальних проєктів. Тепер вони прирівнюються до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у власника цифрового посвідчення паперовий документ.

Українці вже сформували в «Дії» 751 тисячу студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Нагадаємо, що «Дія» сповіщатиме українців про судові засідання.

Раніше повідомлялося, що «Дія» запрошує українців записатися на бета-тест нових функцій.

Також «Дія» попередить, якщо шахрай спробує оформити кредит.

Як відомо, 19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

Раніше міністр пояснив, чому в «Дії» стаються збої та зникають документи.

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