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    Березенко «потролив» ДБР: шукати вугілля потрібно було в комині

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    Соратник Порошенка Сергій Березенко розповів про обшуки у нього вдома - Березенко «потролив» ДБР: шукати вугілля потрібно було в комині
    Соратник Порошенка Сергій Березенко розповів про обшуки у нього вдома
    фото: glavcom.ua

    Ухвалу про обшуки видав Печерський суд

    Колишній народний депутат і соратник опозиціонера Петра Порошенка Сергій Березенко жартома розповів про обшуки, які сьогодні зранку у нього проводили слідчі Державного бюро розслідувань. Як пише політик, силовики шукали у нього вдома вугілля, але його можна знайти хіба що у комині.

    «Під Новий рік Державне бюро розслідувань вирішило шукати у мене вугілля. Ну, по-перше, дякую, що не газ, бо він хоч підведений до будинку. Власне, його могли відрізати «в інтересах слідства» та залишити мою родину на свята без тепла. По-друге, якщо вже шукати вугілля з «ПАР, Російської Федерації, тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей», то, очевидно, треба було починати з комина. Думаю, у ньому точно мали залишитися рештки мільйонів тонн цього палива. Але чомусь не додумались...», – написав Березенко.

    Екснардеп зауважив, що у влади нема чим обігрівати країну. Тож, має місце «дешевий вертеп від ДБР, щоб згодувати людям політичні «видовища». Однак, каже Березенко, це не допоможе.

    «Шкода їx навіть -– і саме ДБР, і тих, хто віддає накази. І на сам кінець, якщо захочете вчергове провітритися, заходьте ще. Краще навесні. Пошукаємо разом, наприклад, обіцяні владою низькі ціни на хліб, олію, яйця і «дешеву скумбрію», – резюмував політик.

    Березенко оприлюднив документи, згідно з якими ДБР проводило обшук. Це ухвала Печерського суду Києва.

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    Березенко «потролив» ДБР: шукати вугілля потрібно було в комині
    Березенко «потролив» ДБР: шукати вугілля потрібно було в комині

    Як вже повідомляв «Главком», сьогодні о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка та у народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка. Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства «від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів». Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями Центру Разумкова та Демініціатив, Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

    Турчинов вважає, що обшуки у представників «Євросолідарності» лише наближають кінець «зеленої влади».

    Нагадаємо, українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

    Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку. Водночас наразі відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

    Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну на початку січня. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

    До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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    Теги: Петро Порошенко обшук Генпрокурор вугілля документи Державне бюро розслідувань Сергій Березенко жарт
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    Березенко «потролив» ДБР: шукати вугілля потрібно було в комині