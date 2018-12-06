В УАПЦ пообіцяли не висувати свого кандидата на голову помісної церкви



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Єпископи автокефальної церкви ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор

Від Української автокефальної православної церкви ніхто не подаватиме свою кандидатуру на пост предстоятеля майбутньої Української помісної православної церкви.

Про це в ефірі «Громадського» сказав архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман.

«По ідеї кожен єпископ може стати предстоятелем (єдиної помісної церкви – ред.). Ніхто з єпископів (УАПЦ – ред.), починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата», - сказав владика Герман.

Водночас станом на 5 грудня ані він, ані інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на Об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову помісної церкви.

Як відомо, Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софії Київській.

Президент Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій поінформував, що запросив на Собор ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Як відомо, раніше архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.