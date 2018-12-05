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    Об’єднавчий собор пройде у Києві 15 грудня

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    Об’єднавчий собор пройде у Києві 15 грудня

    «Московський патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто – безблагодатний», - заявив Порошенко

    Об’єднавчий собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софії Київській.

    Про це під час виступу на Форумі місцевого самоврядування заявив президент Петро Порошенко.

    «Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського патріархату взяти участь у цій історичній події», - повідомив президент.

    Президент підкреслив, що Україна не дасть Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт в країні.

    «Московський патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме», - заявив Порошенко.

    Як відомо, раніше архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

    Президент Петро Порошенко 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

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